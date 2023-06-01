ضاحي خلفان يحذر من التردد على أماكن تعاطي المخدرات ببعض الدول (فيديو)

المصدر: البيان

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حذر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، من تردد الشباب على أماكن تعاطي المخدرات التي تبيحها بعض الدول، وتفتح لها مقاهي وأماكن خاصة تروّج فيها المخدرات ويتم تعاطيها بشكل علني.

وقال معاليه: «لن نتردد في مراقبة تلك الأماكن ورصد المترددين عليها من الشباب، وإلقاء القبض عليهم فور عودتهم إلى الدولة».

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار «شاركنا لنمنعها» في سنتر الزاهية بالشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وكبار الضباط.

مناسبة

من جهة ثانية، تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مجسماً تذكارياً بمناسبة ذكرى تأسيس قوة شرطة دبي، من اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، كبادرة طيبة لإحياء هذه الذكرى التي ترمز إلى تاريخ إنشاء أول قوة شرطية في إمارة دبي في 01 /‏‏‏‏‏06 /‏‏‏‏‏1956.

وأثنى معاليه على هذه المبادرة الطيبة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بها، وترسيخها كمناسبة سنوية يحتفل بها، تخليداً لتاريخ شرطة دبي الحافل بالإنجازات، منذ إنشائها قبل 67 عاماً، حتى أصبحت من أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً وتميزاً في المنطقة، وصرحاً شامخاً شاهداً على قوة شرطية حققت إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة لم يسبقها إليها أحد من قبل، ووصلت سمعتها إلى أقصى بقاع العالم.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي: «إن إحياء فكرة تأسيس قوة شرطة دبي يأتي من منطلق الحرص على تذكير الأجيال الجديدة بتاريخ هذه المؤسسة العريقة وإنجازاتها على مدى سبعة عقود، وإلقاء الضوء على هذا الصرح الأمني الكبير الذي واكب التطور الحضاري والتكنولوجي».

كما حمل المجسم أقدم صورة لمركز شرطة نايف، حيث كان في بدايته مجرد قلعة، وبعد تولي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الحكم في دبي عام 1938، أمر بتحويله إلى حصن، وتم بناء الحصن ليكون رمزاً سيادياً للإمارة، كما هي الحال لقلعة الفهيدي في بر دبي، وبعد ذلك خصص الحصن ليكون مقراً لقوة شرطة دبي، وتبعته بعدها محاكم دبي والادعاء العام، حتى أصبح فيما بعد مركز شرطة نايف الحالي.

ضاحي خلفان: المترددون على أماكن تعاطي المخدرات في بعض الدول سيتم القبض عليهم فور عودتهمhttps://t.co/dDlBZuw8ZM#صحيفة_البيان pic.twitter.com/bhGazgMM2z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2023

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