نائب إسرائيلي يدعو نتانياهو ووزراء حكومته للتعلم من شرطة دبي كيفية إلقاء القبض على المجرمين

المصدر: البيان

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دعا حمد عمار، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء حكومته ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية إلى زيارة دبي للتعلم من شرطتها كيفية إلقاء القبض على المجرمين خلال 24 ساعة.

وجاءت دعوة النائب العربي في الكنيست على خلفية سرعة شرطة دبي في إلقاء القبض على المجرمين بمن فيهم أفراد في عصابات دولية للجريمة خلال ساعات محدودة من ارتكاب جرائمهم، الأمر الذي عزز مكانة دبي في صدارة أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وكان أحدث عمليات القبض التي أنجزتها شرطة دبي، إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من الجنسية الإسرائيلية تورطوا في جريمة قتل مواطن من الجنسية ذاتها.

حيث تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إلقاء القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الحادثة في غضون 3 ساعات، ثم تمكنت في أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على جميع من تورط في الحادثة.

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