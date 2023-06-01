مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن شعب الإمارات ثروتها العظمى

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "شعب الإمارات ثروتها العظمى، وأنّ غاية الحكومة الكبرى إسعاد الناس، وأنّ على الشعب أن يكون واعياً لرؤية الوطن وشريكاً في مسيرة بنائه".

وأكد سموه في تغريدة على "تويتر" مرفقة بفيديو، أن "قيمنا امتدادٌ لقيم آبائنا المؤسسين وشعبنا مخلصٌ للوطن وقيادته".

وأضاف سموه: "الإمارات وطنٌ يسمو بقيادته وينهض بهمّة شعبه".

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