غداً.. انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:55، والجزر الأول عند الساعة 17:22، والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59، والمد الثاني عند الساعة 43:19، والجزر الأول عند الساعة 14:24، والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 75 30

دبي 38 27 75 25

الشارقة 38 28 80 25

عجمان 37 28 80 25

أم القيوين 37 26 75 25

رأس الخيمة 39 28 80 25

الفجيرة 41 32 50 10

العـين 41 25 70 20

ليوا 40 26 80 30

الرويس 39 26 80 30

السلع 38 26 80 25

دلـمـا 36 28 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 80 35

أبو موسى 35 29 85 30.

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