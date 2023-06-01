رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة ، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيامي ناومي ماتافا رئيسة وزراء دولة ساموا المستقلة.

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