عمار النعيمي يستقبل السفير السنغالي

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، بابكر متار ندياي سفير جمهورية السنغال لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

مجالات

من جهته أثنى السفير السنغالي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين، وعجمان خاصة. حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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