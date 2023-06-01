حاكم الشارقة يوجه برفع المساعدات السكنية من 1000 إلى 1500

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع أعداد المساعدات السكنية السنوية لمواطني الإمارة من 1000 إلى 1500 مساعدة، اعتباراً من العام الجاري، مواكبةً واستجابةً لنتائج تعداد الشارقة 2022.

أعلن عن توجيه سموه، خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان، في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وقال الطنيجي إن إجمالي عدد المساعدات التي قدمها برنامج إسكان الشارقة خلال السنوات العشر تجاوز 10 آلاف و879 مساعدة بقيمة أكثر من 8.9 مليارات درهم، كان نصيب المنح منها أكثر من 5 مليارات درهم، والقروض 3.4 مليارات درهم.

وألقى الطنيجي الضوء على المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، لافتاً إلى أنه من أبرزها في مدينة الشارقة، منطقة «القطينة 1 و 3 و 5 » التي تقع ضمن ضاحية «مهذب» ، حيث إن المجمع السكني في «القطينة 1» يضم 366 وحدة سكنية، وقد تم تسليم الأعمال الإنشائية للشركة المنفذة وتستغرق مدة التنفيذ سنتين.. فيما يضم مجمع « القطينة 3 » 460 وحدة سكنية وتضم « القطينة 5 » 214 وحدة سكنية.

تعاون

أما في مدينة كلباء فقد تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني «الساف» ويضم 151 وحدة سكنية، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة تمهيداً لتسليمها للمستحقين.

كما تضم كلباء مجمعاً سكنياً آخر وهو «مجمع طريف السكني» ويشمل 200 قطعة أرض، والمشروع حالياً قيد توزيع الأراضي على مستحقيها من جانب دائرة التخطيط والمساحة، ومن ثم إعداد المخططات والتصاميم وهناك أيضاً مشروعان في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء الأول شعبيتي المهتدي والقليعي .

وأوضح المهندس الطنيجي أن مشاريع المجمعات السكنية تشمل أيضاً مدينة خورفكان التي تضم 5 مجمعات، وفي مدينة دبا الحصن يعمل برنامج إسكان الشارقة على تنفيذ 8 بنايات سكنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز