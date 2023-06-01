شراكة بين الحرس الوطني وأكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت قيادة الحرس الوطني وأكاديمية ربدان مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية ذات الصلة بقطاعات السلامة والأمن والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.

وقال اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري: «إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير التأهيل والتدريب الأكاديمي المحترف ولتعزيز الشراكة العلمية، بما يحقق الأهداف والتطلعات الاستراتيجية».

من جانبه عبر جيمس مورس عن سعادته بتدشين هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مع قيادة الحرس الوطني، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتقديم مخرجات تُحقق التطلعات المستقبلية والأهداف المنشودة في مختلف المجالات ذات الصلة.

تبادل الخبرات

وتسهم مذكرة التفاهم في تطوير إطار تدريبي مشترك، يعزز من تبادل الخبرات والتقنيات والخدمات في مجال تأهيل الأفراد والمؤسسات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب تطوير برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في قطاعات الدفاع والأمن واستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ وغيرها من المجالات ذات الصلة.

كما يدعم هذا التعاون المشترك تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يسهم في تطوير برامج أكاديمية ومهنية وبحوث ومشاريع مشتركة، فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وتعد هذه الاتفاقية الاستراتيجية بمثابة إطار متكامل للاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات المتخصصة بالتأهيل والتدريب.

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