معهد الابتكار يتيح استخدام نموذج «فالكون 40 بي» دون رسوم تجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أتاح معهد الابتكار التكنولوجي «فالكون 40 بي»، نموذج الذكاء الاصطناعي والمفتوح المصدر في دولة الإمارات، بالكامل للاستخدامات التجارية والبحثية دون رسوم تجارية، وذلك في إطار دعم العاملين والمعنيين بقطاعي الأبحاث والأعمال حول العالم، والذين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصُنف «فالكون 40 بي» في المرتبة الأولى عالمياً على قائمة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الضخمة، متفوقاً على نماذج أخرى رائدة مثل نموذج LLaMA من ميتا ونموذج StableLM من Stability AI.

وبموجب رخصة البرمجيات أباتشي 2.0 التي تتسم بمرونتها، يمكن للمستخدم النهائي لـ«فالكون 40 بي» الوصول إلى أي براءة اختراع تغطيها البرمجية، إذ تضمن الرخصة توفير برمجيات آمنة ومفتوحة المصدر كما تقدم نموذجاً فعالاً للحوكمة.

وتمثل خطوة معهد الابتكار التكنولوجي لتوفير إمكانية الوصول غير المقيدة إلى نموذج «فالكون 40 بي» تأكيداً على التزامه وتفانيه لمشاركة الابتكارات التقنية وتبادل المعرفة وبناء منظومة تعاونية عالمية، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتجسيد التزام الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل تؤدي فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً لتعزيز التغيير الإيجابي.

ومن المؤكد أن النشر المفتوح لنموذج «فالكون 40 بي» دون رسوم تجارية سيسهم في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز قدرات كفاءاتها بما يؤدي إلى تسريع المشاريع.

تعزيز

من جانبها، قالت د. ابتسام المزروعي، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي لدى معهد الابتكار التكنولوجي: «ملتزمون بدعم قدرات المبتكرين ورواد الأعمال وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم وأبحاثهم في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات الاقتصادية التكنولوجية المتعددة، بهدف دفع عجلة التقدم وخدمة البشرية، ولذلك، تمثل الإتاحة الكاملة لنموذج فالكون 40 بي دون أي رسوم خطوةً مهمة لتعزيز التقدم التكنولوجي الشامل».

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