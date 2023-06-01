فتح باب الترشح لجائزتي «خليفة لنخيل التمر» و«المزارع المتميز»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي - بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الأمناء - فتح باب الترشح للجائزة في دورتها السادسة عشرة 2024.. وباب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، بدورتها السادسة 2024، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل وحتى 15 ديسمبر 2023.

تنافس

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، إن المنحنى البياني لإنجازات الجائزة ينمو بقوة خلال 16 عاماً، بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال 15 عاماً مضت.

مشاركون

وأضاف أن مجمل أعداد المشاركين بمختلف فئات الجائزة خلال 15 عاماً، بلغ 1938 مشاركاً، يمثلون 59 دولة، فاز منهم 94، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1530، فاز منهم 49 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من الإمارات 150 مرشحاً، فاز منهم 27، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 258، فاز منهم 18، كما جرى تكريم 66 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية، على مدى 15 عاماً، منهم 25 شخصية وجهة من الإمارات، و26 شخصية من الدول العربية، و8 شخصيات من باقي دول العالم.

من جهة ثانية، حث الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، المواطنين على المشاركة في جائزة المزارع المتميز، والمزارع المبتكر بالإمارات، في دورتها السادسة، التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة، بالتعاون مع شركة الفوعة، لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المشاركين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، خلال خمس دورات ماضية، 446 مزارعاً، فاز منهم 36 مزارعاً، يمثلون مختلف إمارات الدولة.

جهود

وأثنى محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، على جهود الأمانة العامة للجائزة في إدارة جائزة المزارع المتميز، والمزارع المبتكر بالإمارات، بالتعاون مع شركة الفوعة، وما حققته من نتائج في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل. وقالت الأمانة العامة للجائزة، إن كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اكتملت لاستقبال طلبات الترشيح، اعتباراً من الأول من يونيو 2023، ولغاية 15 من ديسمبر المقبل، وسوف تعلن أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2024، وحفل التكريم خلال شهر فبراير 2024.

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