«أوقاف دبي» تنظم ورشة عصف ذهني لنظّار الوقف

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ورشة عصف ذهني في مقر المؤسسة، لبحث سبل توفير خدمات متكاملة، ومناقشة مبادرات وأفكار إبداعية، بهدف تحقيق رضا المتعاملين ونظّار الوقف.

تأتي الورشة كونها جزءاً من خطط المؤسسة في إشراك المتعاملين ونظار الوقف في تطوير خدماتها المؤسسية، وفق الاستراتيجية الجديدة، وتجعل إجراءات التعامل أكثر يسر وسهولة على مستوى الخدمات، التي تقدمها المؤسسة بمفردها أو المرتبطة بجهات أخرى.

حضر الورشة عدد من نظار الوقف والمتعاملين، وتمت مشاركتهم باستطلاعات للرأي، تضمنت عدداً من المحاور حول مدى سهولة التعامل مع المؤسسة والوصول إلى خدماتها والتحديات، التي قد تواجه ناظر الوقف خلال القيام بمهامه.

وأفاد فريق منظمي الورشة في «أوقاف دبي» أنه تم تحليل نتائج ومخرجات ورشة العصف الذهني مع نظار الوقف، وجارٍ العمل على طرح محددات تطوير، في ظل وجود نتائج ومعطيات تمتاز بالجودة والابتكار، وسيتم بناء عليها وضع الخطط المناسبة للتنفيذ، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.

وأكد عمر جمعة المازمي مدير إدارة تنمية الوقف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي حرص المؤسسة على إطلاق عملية تطوير شاملة، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها، وتحديث استراتيجية «أوقاف دبي»، وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وأوضح أن جلسة العصف الذهني مع نظار الوقف تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى استخدام كل السبل لخلق الأفكار الإبداعية وبلورتها في خطط لتطوير وتنمية الخدمات المقدمة، بأعلى مستويات الجودة والابتكار. ولفت إلى أن الجلسة حققت أهدافها المرجوة في الوصول إلى حزمة من المقترحات، التي من شأنها المساهمة في تطوير منظومة الخدمات، وتعزيز سهولتها، للتيسير على المتعاملين وتحقيق رضاهم، وتلبية متطلبات الكفاءة العالية في العمل الحكومي.

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