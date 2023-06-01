«إنديا تايمز»: دبي على طريق تحقيق إمدادات غذاء مستدامة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكد موقع «إنديا تايمز» الهندي التابع لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن دبي على طريق تحقيق إمدادات غذاء مستقرة ومستدامة لسكانها وزوارها على الرغم من التحديات التي تشكلها ظروف مناخها.

وفي مقطع فيديو نشره الموقع تحت عنوان «من الزراعة العمودية إلى أمن الغذاء: النهج الشامل لدبي لإطعام سكانها»، أظهر الموقع أن للإمارة مقاربة شاملة تضمن أمنها الغذائي باستخدام الممارسات الزراعية المبتكرة وإنشاء اللوائح التنظيمية الصارمة لسلامة الغذاء ومعالجة نفايات الطعام ودعم المزارعين المحليين وتنويع مصادر الطعام ورفع الوعي والتعليم بالأمن الغذائي بين السكان، وأنها تخصص الكثير من الموارد لتصبح مركزاً مؤاتياً لإنتاج الغذاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة للزراعة ومعالجة الغذاء.

وقال رئيس والمؤسس المشارك لشركة وياكول، كارثيك جايارامان في الفيديو: «إن دبي أخذت زمام المبادرة على نحو جيد في هذا المجال، من خلال تشجيع أنواع متعددة من الشركات الزراعية على القدوم إلى السوق واختبار أنواع متعددة من التكنولوجيا وعقد شراكات طويلة مع بلدان كالهند، من أجل تمكين أمن غذائي طويل الأمد للإمارات».

ورأى الموقع أنه بتأسيس وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي في عام 2021، أعلنت الإمارات عن نيتها أن تصبح مركز تكنولوجيا للغذاء من خلال استقبال عدد كبير من الشركات التي تعمل في المجال، مشيراً إلى تزويد بلدية دبي الشركات القادمة حديثاً بكل المتطلبات لضمان العمل بسلاسة، و«سلامة الغذاء»، كأداة شاملة لقياس وتحليل الأمن الغذائي للدول والمدن.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «دزرت كونترول» اولي كريستيان سيفرتسن في الفيديو: «أن التقنيات مثل الزراعة الدقيقة، والحلول مثل «الطين الطبيعي السائل»، يعملان على تعظيم غلة المحاصيل ويحافظان على المياه والموارد الطبيعية»، مشيراً إلى تقنيات أخرى مستخدمة تشمل الزراعة العمودية، الزراعة المائية المركبة «اكوابونيكس» والزراعة في الماء «هيدروبونيكس».

تقنيات

وعن تلك التقنيات، لفت الموقع إلى أن دبي هي موطن أكبر مزرعة عمودية في العالم تمتد على مساحة 130 ألف قدم مربعة ويمكنها إنتاج مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية يومياً بواسطة تكنولوجيا «الهيدروبونيكس».

بالإضافة إلى ذلك، أشار الموقع إلى وضع دبي مقاييس ولوائح تنظيمية صارمة للسلامة الغذائية لضمان تلبية كل المنتجات الغذائية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً أعلى معايير الجودة والسلامة.

ولفت موقع «إنديا تايمز» أيضاً إلى أن دبي تدعم المزارعين المحليين وتشجع الإنتاج المحلي لتقليص الاستيراد، وتشجع المزارعين المحليين من خلال مبادرات مختلفة بما في ذلك تأمين حوافز للإنتاج الزراعي المحلي بتقديم التدريب والمساعدة التقنية وتسهيل الوصول إلى الموارد كالأرض والمياه للزراعة.

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