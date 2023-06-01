«الموارد البشرية» تكرّم الفائزين بشارات «جاهز»

المصدر: دبي- وام

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كرّمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة بشارات «جاهز» في دورتها الثانية، حيث فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بثلاث شارات في التحول الرقمي والميتافيرس والبرمجة، فيما حصلت الهيئة العامة للرياضة على شارة التحول الرقمي، بعد تحقيق موظفي الجهتين أعلى نسبة على مستوى الجهات الاتحادية، في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة «جاهز».

وتسلم شارات الوزارة الثلاث، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة بالإنابة، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

كما سلمت معالي عهود الرومي، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، شارة التحول الرقمي، بحضور ليلى عبيد السويدي، وسعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من قيادات الهيئة وموظفيها. وقالت ليلى عبيد السويدي، إن الهيئة تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»؛ تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لدى موظفيها، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من سباق «جاهز» ركزت على شارات التحول الرقمي، والميتافيرس والبرمجة.

وأكدت أن سباق الجاهزية للمستقبل يهدف إلى تتويج جهود الجهات الحكومية وكوادرها الأكثر جاهزية للمستقبل، بالاستفادة من المهارات المطروحة عبر منصة «جاهز» الرقمية، لافتةً إلى أن دولة الإمارات تسعى بشكل دائم لتحقيق الريادة في كافة المجالات، وتجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل.

ودعت موظفي الحكومة الاتحادية لاستثمار المنصة، التي تزودهم بمهارات استثنائية، وتراعي احتياجاتهم، وتواكب متطلبات المرحلة؛ حيث يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع 15 شريكاً استراتيجياً، من نخبة الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والشركات العالمية الرائدة في القطاع الخاص، يقدمون بدورهم محتوى متميزاً، يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية. من جانبه أعرب الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن فخره بفوز الوزارة في الدورة الثانية من سباق الجاهزية للمستقبل، ضمن فئة الجهات الكبيرة، مؤكداً أن هذا الفوز يعد إنجازاً مهماً يجسد التزام الوزارة الراسخ بتعزيز المهارات الرقمية لموظفيها وتطويرها، بما يواكب توجهات حكومتنا نحو تمكين الكوادر الوطنية من التقنيات الرقمية، لتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والجاهزية ضمن منظومة العمل.

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