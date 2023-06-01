الأولى من نوعها.. مبادرة عالمية رائدة لترسيخ إعادة التدوير

المصدر: الشارقة - وام

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أشادت وزارة التغير المناخي والبيئة بتوقيع مجموعة بيئة، والجمعية الدولية لمعالجة النفايات الصلبة، وشركة الاستشارات رونالد بيرجر على مذكرة تفاهم، لإطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها، لترسيخ إعادة التدوير وتمكينها عالمياً، وذلك على هامش المشاركة بالجلسة الحكومية الثانية، للتفاوض من أجل مكافحة التلوث البلاستيكي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس.

وقع مذكرة التفاهم فراس وهبة الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة بيئة، وكارلوس سيلفا رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة، وهاني طعمة الشريك التنفيذي لشركة رونالد بيرجر الشرق الأوسط، وذلك بحضور عيسى عبد الرحمن الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأرحمة الشامسي عضو فريق رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28».

ويخطط التحالف بين المؤسسات الثلاث إلى إطلاق منصة عالمية خاصة بشهادات ائتمان إعادة التدوير، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28»، والتي ستجمع كلاً من منتجي النفايات ومؤسسات إدارة النفايات.

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