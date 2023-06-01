793 معاملة لرعاية كبار المواطنين وأصحاب الهمم بالشارقة

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت خلود عبد الله آل علي، مدير مركز خدمات كبار المواطنين التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن المركز تعامل مع 793 طلباً حتى نهاية أبريل الماضي من العام الجاري، مقدمة للحصول على خدمات الرعاية المنزلية لصالح كبار المواطنين، وأصحاب الهمم في المنازل، على مستوى مدينة الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، بالإضافة إلى الحمرية، والذيد، والمدام، ومليحة، والبطائح، كما أن هناك خطة تدريبية للمستفيدين و81 فريقاً مختصاً يقدم الخدمات الصحية والنفسية.

خدمات

وقالت: إن خدمات الرعاية المنزلية تعمل على رعاية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم والمرضى النفسيين من مواطني إمارة الشارقة، حيث يتم تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والنفسي والصحي، والمعدة من قبل طاقم متخصص معتمد على أفضل الممارسات، وأحسن المواصفات، كما تتنوع الخدمات من حيث النوعية، فمنها اجتماعية ومعرفية، وتأهيلية ونفسية، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبي، والعلاج الطبيعي والعناية بالذات ومتابعة حاجاتهم، وفقاً للخطة التأهيلية والتدريبية المعتمدة من قبل فريق الاختصاص، لافتة إلى أن خدمات الرعاية المنزلية يقدمها 81 فريقاً مختصاً.

وحدات

وأوضحت آل علي، أن هناك وحدات متنقلة تقدم الخدمات لطريحي الفراش، وكذلك توصيل الأدوية والعلاجات وتقديم خدمات التمريض المنزلي، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية،والخدمات العلاجية لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم ممن يصعب عليهم مراجعة المستشفيات، كما تعتبر هذه الخدمة جزءاً مهماً بعد خروجهم من المستشفى للحفاظ على استقرار الوضع الصحي، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام.

وبينت أن من أبرز الخدمات التي تقدم لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم ، خدمة التطبيب، وهي متابعة الحالة الصحية، والتي تتم من قبل الطبيب العام، وخلالها يتم تقديم خدمات العلاج أثناء الزيارات الميدانية، كما يقوم الفريق الطبي بالكشف الدوري، ووصف العلاج والدواء، ومتابعة الحالة الصحية من قبل الاستشاريين المختصين، وتحويل الحالات للمستشفى في حال الانتكاسات الصحية، وتحديد الاحتياجات واللوازم الطبية، وتقديم الاستشارات الطبية.

3 فئات

وأضافت مدير مركز خدمات كبار المواطنين إن من الخدمات التي يقدمها المركز كذلك، خدمة العلاج الطبيعي، من خلال الزيارات الميدانية، أو من خلال مركز العلاج الطبيعي، وتشمل تلك الخدمة 3 فئات، منها خدمات علاجية لإزالة وتخفيف آثار المرض والإصابة وخدمات تأهيلية لتعزيز وتنمية القدرات الحركية للأجزاء المصابة وتوظيف قدرات بديلة، وخدمات ترفيهية لإزالة الإرهاق والضغوط وإعادة التوازن للجسم، كما يقدم المركز الخدمات الاجتماعية والنفسية من خلال فريق يتواجد مع المستفيدين من الرعاية المنزلية في منازلهم، وتقديم كافة البرامج والأنشطة التي تتناسب مع وضع كبار السن الصحي، ومشاركته هواياته وملء أوقات فراغه، بالإضافة إلى خدمة مشوار، التي تختص بنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى المستشفيات وفقاً لشروط معلنة.

وأكدت خلود آل علي أن دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تختص بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية، وخدمات حماية الضعفاء، وتقديم الدعم الاجتماعي، والتأهيل للفئات المحتاجة، وإعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث الاجتماعية، كما تضطلع الدائرة بمسؤوليات مجتمعية متعددة نحو كافة فئات مجتمع الشارقة، من الأطفال والنساء وكبار المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقديمها خدمات نوعية، تختص بمن هم في ظروف خاصة تتطلب حماية اجتماعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز