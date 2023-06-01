10 فوائد يحققها «ذخر» لكبار المواطنين

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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حقق نادي ذخر الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي 10 فوائد لكبار المواطنين، منذ إطلاقه في العام 2014، وهي أنه يشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر، ويعمل على مد جسور التواصل بين الأجيال، ونقل خبرات كبار المواطنين للأجيال المقبلة، وتحفيز آليات الدمج المتكامل لكبار المواطنين في محيطهم ومجتمعهم، وضمن منظومة التطوع، ونقل وتقوية مشاعر الاحترام والتقدير لكبار المواطنين، وتحقيق أقصى درجات السعادة والرفاهية لهذه الفئة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمضي قدماً في تحقيق عملية التنمية المجتمعية الشاملة، وتنمية الجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية والنفسية لكبار المواطنين بإدماجهم في المشاركة المجتمعية والأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية على مدار السنة.

ويسعى نادي ذخر، الذي يصل عدد أعضائه إلى 414 منهم 200 من الرجال، و214 من النساء إلى الاستفادة من خبرات كبار المواطنين، وتمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل، لمتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية، ويمكنهم من المساهمة بدورهم في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية، والحفاظ على الهوية، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

ويقدم النادي مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية، التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية لحياة كبار السن، تعزيزاً لاندماجهم في الحياة العامة.

حرص

ويحظى كبار المواطنين، الذين يشكلون 6.6% من عدد سكان إمارة دبي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، برعاية كبيرة، حيث تحرص الإمارة على تأمين الحياة الكريمة لهذه الفئة، وتقديم أرقى الخدمات والعون لهم، وجميع أوجه الرعاية، التي تتيح لهم التوافق النفسي، وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، مما يشعرهم بإنسانيتهم، ويوفر لهم الراحة والطمأنينة.

وتولي هيئة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في دبي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف، تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم، وتعتبر الاستفادة من خبراتهم ضرورة حتمية للتنمية المستدامة.

خدمات

وتقدم الهيئة 7 خدمات رئيسية لكبار المواطنين في دبي وهي: بطاقة ذخر، ونادي ذخر الاجتماعي، برنامج الراحة المؤقتة، وبرنامج الرعاية المنزلية «وليف»، وتأهيل القائمين برعاية كبار المواطنين، وبرنامج تواصل الأجيال، وحماية كبار السن.

تسهيلات

وتتصدر بطاقة ذخر لكبار المواطنين من دبي ممن تجاوزوا الستين عاماً، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وتتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات والخصومات تقديراً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء مجتمعنا ونهضتنا وعملاً بتعاليم تراثنا الأصيل.

ويستمر الشخص غير القادر على رعاية نفسه في تلقي الرعاية اللازمة له سواء في المنزل أو في مؤسسة للرعاية أو في وسط اجتماعي ملائم لوضعه، من خلال الرعاية المؤقتة، ويمكن ترتيبها لبضع ساعات أو خلال النهار أو الليل أو لفترة أطول من ذلك، ويمكن أن تكون لمرة واحدة في الأسبوع أو بشكل منتظم أو يتم القيام بها لمرة واحدة فقط في السنة، كما يمكن استخدامها في الحالات الطارئة. ويهدف برنامج «وليف» إلى رعاية وتحسين نوعية حياة كبار المواطنين، الذين يعيشون بمفردهم، من خلال تقديم الخدمات وباقة من برامج الرعاية اللازمة لهم في منازلهم، بواسطة اختصاصيين اجتماعيين، وموظفي رعاية مدربين على الاهتمام والعناية بالكبار، وتقديم الرعاية المنزلية لهم، وفقاً لأفضل الممارسات وأرقى المواصفات.

وخصصت الهيئة الخط الساخن 800988 لتلقي البلاغات ضماناً لتمتع هذه الفئة بجميع حقوقها المقررة بمقتضى التشريعات السارية.

كفاءات

تعمل الهيئة باستمرار على تطوير كفاءة القائمين برعاية كبار المواطنين في المنازل، وتأهيلهم بشأن الأسلوب الأمثل في التعامل، عن طريق تدريبهم وتوعيتهم من الجانب الصحي والاجتماعي، وإرشادهم إلى كيفية قضاء أوقات الفراغ والأنشطة، التي يمكن تطبيقها، بما يتناسب مع وضعهم وكيفية جعل البيئة المحيطة بهم سليمة وآمنة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالتمارين الرياضية، التي تتناسب مع وضعية المسن الصحية وإرشادات استعمال الأدوية والنظافة الشخصية.

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