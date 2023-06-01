«الصحة» توعي بمخاطر منتجات التدخين

المصدر: (دبي - وام)

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة صحية مجتمعية للتوعية بأضرار منتجات التدخين والتحذير من مخاطرها على الصحة العامة، وذلك انطلاقاً من خططها لمكافحة التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض التي يسببها وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ونظمت الوزارة فعاليات الحملة التوعوية في كل من أكاديمية شرطة دبي وهيئة النقل في إمارة عجمان ومدارس الإمارات الوطنية في فرعيها بالشارقة والفجيرة وجامعة أم القيوين وجمعية الإمارات للتنمية المجتمعية في رأس الخيمة.

وتضمنت الحملة - التي نظمتها الوزارة في الفترة بين 22 و31 مايو الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ ورش عمل ومحاضرات نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكاتبها التمثيلية في مختلف إمارات الدولة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة أن مكافحة التبغ وتوعية المجتمع بأضرار منتجات التدخين تمثل واحدة من أولويات الوزارة التي خصصت لها استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع صحي وسليم خالٍ من التدخين، وذلك من خلال «البرنامج الوطني لمكافحة التدخين» وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية.

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