جلسة حوار تشجع كبار المواطنين على التطوع

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع فريق «الفرية» التابع لصندوق الوطن- وزارة التسامح والتعايش، جلسة حوارية تحت عنوان «خيركم باقي»، بحضور عدد من كبار المواطنين، وذلك بهدف تشجيع هذه الفئة المهمة في المجتمع على العمل التطوعي، للتواصل مع الأجيال الأخرى، ونقل المعرفة للشباب، حيث شهدت الجلسة الحوارية تسجيل عدد 86 من كبار المواطنين في منصة «متطوعين الإمارات»، والتي تتيح لهم التسجيل في شتى الفرص التطوعية.

تجارب

وأشادت خولة الكعبي رئيسة قسم المسنين في مؤسسة التنمية الأسرية بالدور الكبير،الذي تبذله مبادرة «الفرية» تجاه كبار المواطنين، نظراً لما يملكونه من تجارب عديدة، يمكن للجيل الحالي الاستفادة منها، والكثير من الحقوق والمميزات، التي ينص عليها دستور الدولة والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين. وقال حسين المنصوري قائد فريق «الفرية»: «إن الجلسة الحوارية تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع بالنسبة لكبار المواطنين باعتباره فرصة مميزة لأفراد هذه الفئة المهمة، الذين لا يزالون قادرين على البذل والعطاء، ورفد المجتمع بخبراتهم المتراكمة.

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