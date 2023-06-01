«وام» تحتفي بالدفعة الأولى من برنامج التدريب الإعلامي «كفاءة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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احتفت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، بخريجي الدفعة الأولى من برنامج التدريب الإعلامي «كفاءة»، الذي أطلقته نوفمبر الماضي، بالتعاون مع مجموعة من الجامعات الوطنية في الدولة، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلهم للعمل في القطاع الإعلامي بمختلف مجالاته، وحضر الحفل، الذي أقيم في مقر الوكالة بأبوظبي محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وعبدالله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة، وعدد من المسؤولين بالوكالة وممثلين عن جامعات زايد والإمارات والشارقة.

وقال محمد جلال الريسي: حرصنا خلال تنفيذ هذا البرنامج التدريبي على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمنتسبين، منذ اليوم الأول، وتوفير منصة لهم، لإطلاق العنان لطاقاتهم وأفكارهم الخلاقة وتنفيذها على أرض الواقع، متوجهاً بالشكر إلى جامعات الدولة على تعاونها مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي.

بدوره أكد عبدالله عبد الكريم، أن الخريجين أظهروا كفاءة كبيرة ورغبة وشغفاً في العمل بقطاع الإعلام، والتعرف عن كثب على فنون العمل الإعلامي المختلفة.

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