مخيم تدريبي بمركز الشباب العربي لمهارات التفاوض الاحترافي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلق، أول من أمس، في مقر مركز الشباب العربي، بالعاصمة أبوظبي، المخيم التدريبي المكثف ضمن برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة» الذي ينظمه المركز بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات.

ويعزز المخيم، قدرات الشباب العاملين في السلك الدبلوماسي، كما يستهدف الشباب غير العاملين في المجال الدبلوماسي، من أجل تطوير مهاراتهم في فن التفاوض الاحترافي، بما يؤهلهم لاكتساب خبرات ومعارف تسمح لهم بالمشاركة الفعالة في المناقشات والمفاوضات الدولية وتمثيل المجتمع العربي في مجال المناخ، وذلك في إطار مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» الذي يعقد في دبي نوفمبر المقبل.

برامج

وقال إميل هوثر بولسن، القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات إن المشاركة في البرامج التدريبية التخصصية، ولقاء الخبراء والمدربين، وتبادل وجهات النظر المختلفة مع عدد من المشاركين، يسهم في إثراء التفاعل وتعميم الفائدة لصالح الشعوب.

وأكدت عائشة السويدي، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، أهمية إعداد جيل متمكّن من القيادات الشابة التي تمثّل القضايا في المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن تعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل في البرامج التدريبية يسهم في إثراء المعرفة لدى المشاركين، مما يفتح المجال أمام منحهم فرص قيادة مسيرة المستقبل الدبلوماسي، ورفع وعيهم بفنون العمل السياسي لتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في عالم حافل بالتحديات.

تمكين

وأكد صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه قيادة الإمارات لتمكين الشباب وصقل مواهبهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع، وفق نهج شمولي ينسجم مع متطلبات العصر، كاستضافة المؤتمر العالمي «كوب 28»، وذلك من خلال المشاركة في البرامج التدريبية المختصة، والعمل كفريق عمل لتقديم الحلول والمقترحات التي تساعدهم في وضع المنهجيات العلمية المتكاملة لمواجهة التحديات البيئية.

ويشارك في المخيم التدريبي، 36 شاباً من مختلف أرجاء الوطن العربي، كما يشارك 6 من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات والمجالات للحصول على تجربة تعليمية شاملة وفريدة من أنشطة المحاكاة التفاعلية.

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