حظر عمل الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين منتصف الشهر الجاري تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الـ 12.30 ظهراً حتى الساعة الـ 3 بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل. وبموجب القرار يمنع بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ 12.30 ظهراً ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الـ 3 بعد الظهر، ويلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة للراحة خلال فترة توقّف العمال عن العمل.

الصحة والسلامة

ويأتي تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، للعام التاسع عشر على التوالي، في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل، وتجنيبهم أخطار التعرّض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مثل ضربات الشمس، والإنهاك الحراري، وضمن جهود الدولة في توفير أفضل الظروف المناسبة والمعايير العالمية لأداء العمال أعمالهم، حيث إن سلامة العمال في الدولة تمثل أولوية قصوى لدى المشرع الإماراتي.

واستثنى القرار بضوابط صارمة بعض الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو أضرار، أو أعطال، أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول، كما تشمل الحالات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب لإنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.

توعية

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال أو التطبيق الذكي، حيث يتم تلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة، وتعمل الوزارة مع الشركاء وأصحاب العمل على التوعية بأهمية الالتزام بالقرار، من خلال التحدث مع العمال بلغاتهم، وكذلك وضع ملصقات التوعية بالعديد من اللغات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز