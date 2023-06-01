تكريم 61 عنصراً من إدارة مكافحة المخدرات بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح أمس 61 عنصراً من عناصر إدارة مكافحة المخدرات على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة المتمثلة في عدد من الضبطيات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز جودة الحياة الأمنية في الإمارة.

وحضر التكريم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، وعدد من عناصر إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة.

وأوضح اللواء الشامسي أن النتائج والإنجازات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية تؤكد على حرص فريق العمل على المضي قدماً بكل إصرار نحو تحقيق مستقبل خالٍ من المخدرات، ومحاربة تبعياتها السلبية التي تؤثر على المجتمع من مختلف جوانبه.

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