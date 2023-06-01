مدير عمليات شرطة أبوظبي يلتقي الجمهور بمركز إسعاد المتعاملين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اطلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مركز خدمة، وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات، ضمن مبادرة «في الميدان».

والتقى المهيري الجمهور، وتابع تقديم الخدمات لهم، وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وسرعة إنجاز معاملاتهم، ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل فيها، ووجه الضباط والمنتسبين بتقديم كل التسهيلات لهم وإسعادهم، والإسهام بفعالية في التحسين المستدام.

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين، ضمن مجتمع إيجابي وسعيد، وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة، ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.

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