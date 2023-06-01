«إصلاحية الشارقة» تنظم حملة صحية للنزلاء

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حملة صحية بمقر عيادة المؤسسة بعنوان «رؤية سليمة لحياة صحية»، بهدف تعزيز جودة الحياة الصحية والاجتماعية للنزلاء.

وجاءت الحملة ضمن المبادرات المجتمعية والصحية التي تنظمها المؤسسة باستمرار، والتي تستهدف من خلالها نزلاءها من كبار السن من الرجال والنساء ومن يعانون من ضعف النظر، والعمل على توفير نظارات طبية لهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة 72 نزيلاً.

وأكدت العقيد منى سرور الشويهي نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تضع ضمن أولوياتها عملية تعزيز الرعاية الصحية لنزلائها، من خلال تنظيم مختلف المبادرات التي تدعم صحتهم وتمكنهم من اعتماد أنماط حياة صحية تسهم في إعادة تأهيلهم تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع.

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