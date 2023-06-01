شرطة دبي تكرم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المساهمين في دعم جهود الإدارة في مختلف القضايا ذات الصلة، وذلك بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلي باعلوي، رئيس وحدة المعاملات المالية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الشركاء.

وثمن اللواء الجلاف جهود الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات. وقال العقيد خبير دكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مكافحة جرائم غسل الأموال، ما هي إلا انعكاس لمستوى روح الفريق الواحد، والتعاون الفعال والتنسيق والعمل المشترك الهادف إلى مكافحة الجريمة بشكل عام وجرائم غسل الأموال بشكل خاص مع الشركاء من مختلف التخصصات.

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