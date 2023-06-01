مدير إدارة الأدلة الجنائية يشيد بإنجازات شرطة ند الشبا

المصدر: (دبي - البيان)

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تفقد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مركز شرطة ند الشبا، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء دكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد محمد عبيد سعيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط. وأكد اللواء أحمد بن غليطة، أن مركز شرطة ند الشبا يعمل بكفاءة عالية وبأداء متميز، وأن الأنظمة الأمنية والبرامج المطبقة فيه تسهم بشكل كبير في التغطية الأمنية الكاملة لمنطقة الاختصاص بكل كفاءة واقتدار، وهو ما يعكس روح الفريق الواحد.

وبدأ اللواء أحمد بن غليطة جولته بتفتيش الطابور العام، ثم المركبات والآليات، واطلع على قاعة «الموجز اليومي» وآلية العمل فيها.

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