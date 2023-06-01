سلطان النيادي يدرس عمل وظائف الجسم في بيئة الجاذبية الصغرى

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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يواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تجاربه الخاصة بدراسة عمل وظائف الجسم في بيئة الجاذبية الصغرى، حيث نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة فوتوغرافية وهو يرتدي قميصاً يحتوي على أجهزة لرصد حالته الصحية، والذي يقيس من خلاله نبضات القلب وضغط الدم والتنفس في هذه البيئة الفضائية.

وأشار تعقيباً على ذلك إلى أن التقنيات المستخدمة في هذا الجهاز لها دور كبير في تطوير مجال الرعاية الطبية عن بُعد على كوكب الأرض، من جهته أجرى النيادي أبحاثاً متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب فور وصوله لمحطة الفضاء الدولية، وذلك مع بدء مهمته العلمية والتي ينفذ تجاربها في مختبر «كولومبوس»، حيث تتطرق الاختبارات لأبحاث عن جهاز القلب والأوعية الدموية، إذ إن نظام القلب والأوعية الدموية يضمن استمرار إمداد الدماغ والجسم بالدم المحمل بالأكسجين.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة على وجه الأرض، حيث ربطت الأبحاث، الخمول البدني بتطور عوامل الخطر، إلى جانب تصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين، بينما سيكون الغرض من هذه التجربة، توفير دراسة علمية لجهاز القلب والأوعية الدموية في المهمة، لتصبح منصة لاستكشاف الآليات المحتملة، والمساعدة في تطوير التدخلات لإبطاء شيخوخة الأوعية الدموية، وتحسين الصحة وجودة الحياة لكل شخص على وجه الأرض.

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