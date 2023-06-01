«شخبوط الطبية» تعالج مصابتين بمرض نادر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية؛ أحد أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومايو كلينك، عن حصولها على علاج للمرضى، الذين يعانون مرض الوهن العضلي الوبيل، ويعد هذا المرض العصبي العضلي النادر من أمراض المناعة الذاتية، ويصيب 700,000 شخص حول العالم، وعند علاجه بفعالية يمكن للمرضى إدارة الأعراض بشكل أفضل، وعيش حياة طبيعية إلى حد كبير.

ونجح فريق الأطباء متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في علاج مريضة، تم تشخيصها بالمرض قبل ستة أشهر من علاجها.

وتعد سيدة بالغة من العمر (40 عاماً) أول مريضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم علاجها بالدواء المخصص للوهن العضلي الوبيل والمتوفر في المستشفى، ويساعد العلاج، الذي تتلقاه المريضة في إزالة الأجسام المضادة الزائدة، التي تتسبب بالمرض، كذلك استقبل قسم طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية مريضة (33 عاماً)، والتي تعاني المرض نفسه، وهي تتلقى حالياً العلاج والرعاية المناسبة لهذا المرض المناعي.

ومن خلال نهج تشاركي، بقيادة الخبراء الطبيين المتمرسين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بدأ الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري طب الأعصاب ورئيس عيادة التصلب المتعدد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ببحث متعمق لدراسة حالتي المريضتين، للتوصل إلى أحدث وأنسب علاج لكل منهما.

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