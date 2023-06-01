عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً نظيره التركي بإعادة انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا

المصدر: وام

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تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالتهنئة إلى معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا بمناسبة إعادة انتخاب فخامة رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية معربا عن تمنياته لتركيا دوام التقدم والازدهار تحت قيادة فخامته.

وأكد سموه خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي على عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع معاليه من أجل توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.

وأشار سموه إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين شهر مارس الماضي وتصديق حكومتي البلدين عليها اليوم تمهيدا لتفعيلها قريبا جاء تجسيدا لتطلعات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على تعميق علاقات التعاون وتمتينها بما يدعم أهداف البلدين التنموية وسعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من أجل رخاء شعبيهما خاصة أنها ستسهم في نمو التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا خلال 5 أعوام.

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