محمد بن راشد يعلن المخطط الجديد لنخلة جبل علي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بناء المدينة الأجمل في العالم يقتضي إضافة لبنة جديدة كل يوم، في الطريق إلى تحقيق الهدف بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033.

وأعلن سموه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن المخطط الجديد لنخلة جبل علي، بمساحة تبلغ ضعف مساحة نخلة جميرا.. وبشواطئ بطول 110 كم، ومرابع بحرية وخضراء توفر حياة عالية الجودة.

وقال سموه: "دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا.. شواطئها تصل لـ110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم".

وأضاف سموه: "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033.. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".

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