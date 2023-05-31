سعيد الطاير يستعرض إنجازات "ديوا" أمام بعثة غرفة التجارة الأمريكية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أمام بعثة غرفة التجارة الأمريكية جرين تك "Green Tech" التي تضم 75 من كبرى المؤسسات والشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والبنية التحتية والنفط والغاز والمياه والاقتصاد والزراعة والنقل وغيرها، أبرز إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي والبرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وخلال اللقاء، الذي عقد في فندق "ويستن" دبي الميناء السياحي، قدم معالي الطاير عرضًا تقديميًا حول جهود تعزيز العمل المناخي، والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الهيئة في مجالات التحول الفعال إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور سعادة السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وكوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وستيف لوتس ، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، ومارتي دربن، النائب الأول للرئيس للسياسات ورئيس المعهد الدولي للطاقة، وأندرو موفات - مستشار أول، في وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي كلمته، رحب معالي الطاير بالوفد الأميركي متمنياً زيارةً مثمرةً وإقامةً ممتعةً، مشيداً بالعلاقات الودية وروابط الصداقة الوطيدة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها بما يعود بالنفع للجميع.

وقال معاليه: "يأتي لقاؤنا هذا تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهودها الحثيثة لتحقيق تنمية خضراء شاملة ومستدامة لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. وقد أثمرت هذه الجهود عن تبوّؤ بلادنا مكانةً عالميةً رائدةً في العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة، من خلال إطلاق مشاريع ضخمة للطاقة النظيفة، وتشييد أكبر محطات للطاقة الشمسية فائقة الكفاءة، إضافةً إلى إطلاق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق صفرية النبعاثات بحلول عام 2050".

وأضاف معاليه: " استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة حول العالم، منها 40 دولةً ناميةً، كما أعلَنَت عن الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم. وسوف تستضيف دولة الإمارات في شهر نوفمبر من العام الجاري الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي. وتحرص قيادتنا الرشيدة على أن تكون هذه الدورة من المؤتمر هي الأهم والأنجح بيئيًا على الصعيد العالمي، حيث ستركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ".

وقال معاليه: "في هيئة كهرباء ومياه دبي قمنا منذ عدة أعوام بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. ونركز في الوقت الراهن على إنشاء مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP). كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي الأعلى كفاءة باستخدام الطاقة النظيفة. وقد نجحت الهيئة، لمراتٍ عديدة، في تسجيل أقل سعر تَعرِفة في أسعار الطاقة الشمسية والمياه المحلاة في العالم. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أبرز مشاريع الطاقة النظيفة لدينا، وهو أكبر مجمع لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 .

حاليًا ، تبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 2,327 ميجاوات، أي 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية للهيئة. ويضم المجمع أكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية المركزة في العالم بقدرة 700 ميجاوات لمدة 15 ساعة".



وتابع معاليه بالقول: حققت الهيئة نتائج تنافسية على مستوى عالمي تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما نجحت الهيئة في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية".

واختتم معاليه بالقول: " نرحب بكم للمشاركة في مشاريعنا ومبادراتنا المستقبلية، إذ تتمتع دبي بإطار تنظيمي ملائم وبيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمار. وإننا دومًا حريصون وعلى أهبة الاستعداد لاستكشاف وتطبيق أحدث التقنيات العالمية والانفتاح على الآفاق العالمية وتعزيز التعاون الهادف المثمر مع شركاء عالميين في مجال الطاقة، وتسخير ما لدينا من خبرات لتطوير تقنياتٍ مبتكرة وتحسين الخدمات المقدَّمة. وإنني على ثقة أن الشركات الأميركية يمكنها أن تقدم الكثير لدولة الإمارات والمنطقة".

وعلى هامش اللقاء التقى معالي الطاير بممثلي كبرى المؤسسات والشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والبنية التحتية والنفط والغاز والمياه والاقتصاد والزراعة والنقل، حيث جرى البحث في التعاون المشترك والفرص الاستثمارية وتعزيز أجندة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز