طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:26 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:15 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 95 20

دبي 39 27 90 25

الشارقة 39 27 95 25

عجمان 34 28 85 20

أم القيوين 38 27 90 30

رأس الخيمة 41 28 75 25

الفجيرة 43 30 60 15

العـين 41 28 65 15

ليوا 42 27 95 20

الرويس 39 29 90 20

السلع 42 30 70 20

دلـمـا 37 29 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 28 80 30

أبو موسى 38 28 80 25

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