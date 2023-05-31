مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال الحجاج المسافرين خلال موسم الحج للعام الجاري

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي أولى اجتماعاتها لبحث الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الحج للعام الجاري لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي (DXB).

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين الممثلين عن الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين بما يشمل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى طيران الإمارات، وفلاي دبي، وطيران الخطوط الجوية السعودية، وفلاي ناس، وغيرهم من الشركاء ومزودي الخدمة على مستوى المطار.

من جانبه، أكّد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع جميع الفرق والجهات المختصة بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيّما في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتلتزم مطارات دبي بتوفير تجربة سفر سلسة وفق أعلى المعايير العالمية للمسافرين بما يضمن كافة سبل الراحة والسلامة خلال رحلاتهم عبر مطار دبي الدولي (DXB).

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