سيف بن زايد يشيد بغرفة جاهزية الدفاع المدني بدبي المعززة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

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اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، على غرفة جاهزية الدفاع المدني بدبي، الأولى من نوعها إقليمياً، والمعززة بمنظومة ذكاء اصطناعي تدعم التنبؤ الاستباقي وسرعة الاستجابة لمخاطر الحرائق. مشيراً إلى أنها تعزز الاستعداد والجاهزية لتكون سلامة الأرواح وحماية الممتلكات أولوية قصوى عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في جهود مكافحة الحرائق.

وشكر سموه الفريق راشد ثاني المطروشي وفريق عمله في الدفاع المدني بدبي.

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