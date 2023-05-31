96 % جودة خدمة متعاملي «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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وصل مستوى جودة الخدمة في مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي «مركز رعاية المتعاملين» إلى 96.22%، خلال عام 2022، فيما بلغ معدل سرعة رد على المكالمات 15 ثانية، حيث يعتبر مركزاً رقمياً تفاعلياً، يتيح للمتعاملين باقة من الحلول الرائدة والخدمات الإجرائية والمعلوماتية، ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم، عبر تجربة سلسة من القنوات المتعددة والمتكاملة، عن طريق الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تجربة مثالية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية، وتلتزم الهيئة بالتقييم المستمر لخدماتها لتلمس جوانب التحسين، وآفاق التطوير وضمان ريادة الهيئة في توفير أفضل الخدمات، التي تتوافق مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة، في إطار رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، وتولي الهيئة أهمية بالغة لتعزيز مسيرة تحولها الرقمي، وتطوير قنواتها الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، لترسيخ سعادة المعنيين، وخفض البصمة الكربونية وحماية البيئة، بما يدعم مبادرة «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

التبني الذكي

وأشار معالي الطاير إلى أن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة وصلت إلى 99%، خلال الربع الأول من عام 2023، وجاء مركز رعاية المتعاملين، الذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لـمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، خلال العام 2022، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم، الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وذلك في إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، الذي يهدف لقياس مدى الجاهزية لتحقيق رؤية خدمات 360 واستراتيجية التحول الرقمي، ضمن نهج الحكومة الواحدة، كما حصلت الهيئة عام 2022 على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022)، وذلك من التقييم الأول للمعيار العالمي الجديد، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات الشهادة التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين» (ICXI)، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وحققت الهيئة نسبة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية في 2022.

قنوات رقمية

ويضاف مركز رعاية المتعاملين إلى القنوات الرقمية، التي توفرها الهيئة للمتعاملين، لإجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت، حيث توفر كل خدماتها عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، ويتيح المركز للمتعاملين تقديم الطلبات للحصول على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية؛ والاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية»، كما يوفر المركز على مدار الساعة خدمة «أشر» والمخصصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية لتمكينهم من التواصل مع موظفي مركز رعاية المتعاملين بلغة الإشارة، وخدمة «حيّاك»، التي تمكن المتعاملين من التواصل مباشرة مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، عبر المحادثة الكتابية والمرئية المتوفرة على كل من تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني.

تعاون

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ريد هات» Red Hat، وهي المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، وبذلك تصبح شركة «مورو» مزوداً لخدمات السحابة ومزود الخدمة المعتمد من «ريد هات».وبموجب الاتفاقية، ستتمكن «مورو» من تقديم خدمة «أوبن شيفت ريد هات»Red Hat OpenShift وخدمات «ريد هات انسيبل اوتوميشن» Redhat Ansible Automation على سحابة مورو.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن متعاملو «مورو» من استخدام نظام التشغيل المفتوح «ريد هات انتربرايز لنكس» Red Hat Enterprise Linux و«ريد هات اوبن شيفت» وخدمات «ريد هات أنسيبل اوتوميشن» على البنية التحتية السحابية الخاصة بشركة مورو. (دبي - وام)

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