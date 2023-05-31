«سي إن إن»: خطة طموحة في دبي لمستقبل البناء ثلاثي الأبعاد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقرير مصور لشبكة «سي إن إن» الإخبارية بأن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد تحمل في ثناياها «مستقبل البناء»، سيما بعد غزوها معظم القطاعات الصناعية، وتوفير نماذج عملية ولكن بأحجام شبه متوسطة حتى اليوم. لافتة الشبكة الإخبارية في تقريرها إلى أن حكومة دبي تجري خطوات حثيثة في المجال، عبر خطة طموحة تهدف لإيجاد 25 % من المباني الجديدة بالإمارة عبر تقنية الطباعة الثلاثية، بحلول عام 2030.

وخلال المقابلة أوضحت ميريام غاروتشي، متخصصة في الطباعة الثلاثية ومديرة تطوير الأعمال بشركة «كونكرييتف» بدبي، أن التقنية تسهل الأعمال الإنشائية وتمكنهم من طباعة نماذج مطابقة لعناصر في الطبيعية لم يكن بالإمكان إنتاجها سابقاً بالطرق التقليدية على سبيل المثال مقاعد ثلاثية مريحة، أعمدة وجدران، وغيرها الكثير. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، متى سيتمكن الإنسان من طباعة مجسمات ونماذج أكبر، أو بمعنى آخر متى سيتم تسريع القدرة والكفاءة لهذه التكنولوجيا المتقدمة، لتجيب غاروتشي بأن الوقت قادم بالتأكيد ليشهد العالم على طباعة مبانٍ بأكملها من خلال تقنية الطباعة الثلاثية.

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