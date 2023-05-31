«طرق دبي» تعزّز خدمات التنقل بالبيانات والابتكار والميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تعاونها مع مايكروسوفت بهدف تسخير قدرات سحابة مايكروسوفت للارتقاء بخدمات التنقل القائمة على البيانات، وامتلاك مركز ابتكار يستخدم تقنيات الميتافيرس لتعزيز تجربة سكان وزوار الإمارة.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع توجه الهيئة الإستراتيجي في استشراف المستقبل ومواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات والحرص على تعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.

ومن هذا المنطلق، أطلق الطرفان مبادرة بعنوان (مدرسة الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي) «AI Business School» وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ضمت خبراء كل من شركتي مايكروسوفت وأنسياد INSEAD وتعتبر إحدى أكبر الدورات للقيادات الإشرافية في القيادات الرقمية ركزت المبادرة الضوء على القادة في الهيئة بهدف تهيئتها لبناء قيادات رقمية قادرة على استخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.

خدمات

وأكد محمد يوسف المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أن الجيل القادم من السائقين والركاب سيتفاعل مع خدمات الهيئة بطرق لم نكن نتخيلها قبل عقد من الزمن، مشيراً إلى أن إطار العمل مع مايكروسوفت سيتضمن مجموعة من حالات الاستخدام الرقمي الجديدة والمبتكرة، مثل تقنيات ذكاء الأعمال، وتحليلات البيانات، وتجارب الويب 3.0 من عالم الميتافيرس.

ومن خلال إطار هذا التعاون، ستعمل الهيئة على تمكين خدمات التنقل القائمة على البيانات في جميع وسائل النقل، وذلك من خلال التزامها بثلاث ركائز أساسية، إذ تتمثل الركيزة الأولى في استراتيجية البيانات والحوكمة، حيث ستعمل مايكروسوفت مع هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء أطر عمل وسياسات لاتباع أفضل ممارسات الأمان والامتثال.

وتتمحور الركيزة الثانية حول إنشاء مركز ابتكار، يعمل فيه كل من خبراء التكنولوجيا من مايكروسوفت وهيئة الطرق والمواصلات على جمع البيانات والاستفادة منها مع مراعاة مجموعة من حالات الاستخدام كتلك التي تتعلق بالويب 3.0 واستخدام تقنيات الميتافيرس. في حين تتجسد الركيزة الثالثة في تعزيز مهارات موظفي الهيئة، والتعاون بين الطرفين في حالات استخدام التنقل ذات الصلة.

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