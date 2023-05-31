«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون الخدمات الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات، والمبادرات التنموية والوطنية، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

وأصدر المجلس القرار رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعيين مدير لبلدية مدينة الذيد، ونص القرار على أن يعين حمد راشد محمد بن مسعود الطنيجي مديراً لبلدية مدينة الذيد، بدرجة مدير على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

وضمن تطوير منظومة التشريعات القانونية وتحديثها بشكل مستمر، بالتزامن مع التقدم في مختلف المجالات والنمو، الذي تشهده الإمارة، اعتمد المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية برفد المؤسسات بالمزيد من الخدمات، وتقديم الحوافز للمستثمرين، ورواد الأعمال، مما يعزز من الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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