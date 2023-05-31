17 % ارتفاع إجمالي المساعدات الاجتماعية في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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كشف الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2022، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية الممنوحة في الإمارة إلى 17.36 % بواقع 407 ملايين و997 ألفاً و151 درهماً، بالمقارنة بالعام 2021 الذي سجل قيمة مساعدات إجمالية تصل إلى 347.640.119 مليون درهم، صادرة من وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وخيرية الفجيرة ووزارة تنمية المجتمع وفرعي بيت الخير ودار البر.

وتصدرت وزارة تنمية المجتمع قائمة المساعدات الاجتماعية خلال العام الماضي لتسجل المركز الأول بنسبة تصل إلى 75 % من إجمالي قيمة المساعدات التي تصل إلى 304.245.955 ملايين درهم، شملت 13984 ألف أسرة وفرد في إمارة الفجيرة، كما احتلت جمعية الفجيرة الخيرية المركز الثاني بمشاريع خيرية وإنسانية بكلفة إجمالية تصل إلى 73,407,081 مليون درهم، تضمنت 443.603 ألف مستفيد، وتأتي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الفجيرة في المركز الثالث بمساعدات تصل قيمتها إلى 12.694.300 مليون درهم شملت 3178 أسرة و13227 ألف فرد.

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