نهيان بن مبارك: الإمارات عزيزة بشبابها وقوية بقادتها

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، اجتماع المجلس في دورته الجديدة التي تستمر 3 سنوات، وذلك بمقر وزارة التسامح والتعايش في أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك باسمه وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالصندوق والشركاء والمانحين له، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه ورعايته لكافة المشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن من أجل أبناء وبنات الإمارات.

وقال معاليه إن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها، يلتحم فيها أبناء الإمارات مع القيادة، ويلتف الجميع فيها حول هدف وطني مهم، هو تنمية الإنسان وتمكينه من الأداء والإنجاز، وإننا في الإمارات على قناعة كاملة بأن نجاحنا في تنمية الإنسان، إنما هو تجسيد للنظرة الواثقة نحو المستقبل، هو كذلك تعبير واضح وأصيل عن حب الوطن والانتماء للمجتمع، والولاء للدولة والقيادة الرشيدة.

شركاء

ووجه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن، وكافة المساهمين والشركاء، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي طالما دعمت مشروعات الصندوق، مؤكداً أن صندوق الوطن سيظل حريصاً على تطوير آلياته ومشروعاته لتحقيق أهدافه في مجالات تعزيز الهوية الوطنية ودعم ورعاية قيم الابتكار والإبداع، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من القطاع الخاصة، وذلك من خلال مبادراته المستمرة على مدار العام، سواء محلياً أو عالمياً.

وأضاف معاليه أن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على الخطط والبرامج والمبادرات التي سيطلقها الصندوق خلال المرحلة المقبلة، والتي استعرضها أمام المجلس ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، كما وافق المجلس كذلك على تمويل ودعم عدد من البرامج والأنشطة التي ينظمها الصندوق خلال عام 2023، والتي تتعلق بتعزيز الاستدامة، ودعم البيئة والحفاظ على المناخ، مواكبة للمؤتمر العالمي للمناخ الذي تستضيفه الإمارات هذا العام.

جهود

وعبر أعضاء المجلس عن سعادتهم بكافة المنجزات التي حققها صندوق الوطن في المرحلة السابقة في مجالات عمله الثلاثة، مؤكدين على أهمية الاستمرار والتطوير في نوعية البرامج ومراعاة أهم التطورات العالمية في مجالات تدريب أبناء الإمارات، في مختلف المجالات التي يعمل بها الصندوق، مشيرين إلى أن مجلس إدارة صندوق الوطن اعتمد استراتيجية الصندوق للسنوات الثلاث القادمة استكمالاً لرؤية ورسالة الصندوق لتمكين مواطني الدولة والمجتمع من المساهمة في تقدم الوطن.

ضم مجلس إدارة الصندوق في دورته الجديدة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيساً، والدكتور خليل الفولاذي، وكلاً من الدكتورة أمينة الرستماني، وسلطان الظاهري، وطلال الذيابي، ومحمد القاضي، والدكتور علي بن حرمل، والدكتورة حواء المنصوري، وسعيد الزعابي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز