463 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من أضاحي «الهلال» 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة مشروع الأضاحي هذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» ويستفيد منه 463 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة 18 مليوناً و810 آلاف و730 درهماً، حيث يستفيد من المشروع حوالي 100 ألف شخص داخل الدولة، و363 ألف شخص في 48 دولة حول العالم، فيما تنفذ الهيئة مشروع الأضاحي في 4 قارات للحد من التداعيات الإنسانية لنقص الغذاء في تلك الدول.

وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، بمقرها في أبوظبي، أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

وأكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر خلال المؤتمر، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد توسعاً رأسياً وأفقياً، حيث يظهر ذلك جلياً من حجم حملة الأضاحي التي تم إطلاق فعالياتها أمس مستهدفة دعم المتبرعين والخيرين الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.

تداعيات

وقال المنصوري: إن مشروع الأضاحي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية، والحد من تداعيات نقص الغذاء في العديد من الدول، مشيراً إلى أن فعاليات حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجنا، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

وأضاف المنصوري: «إن مشروع الأضاحي بجانب تعظيمه لشعيرة الأضحية، فإنه يعزز جانب المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات، وهذا يتجلى بوضوح في حجم الشراكة والدعم والتجاوب الذي تجده حملة الأضاحي كل عام».

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، قال نائب الأمين العام، إن مشروع الأضاحي هذا العام يأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، وانتشار رقعة العوز بسبب ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة والتي يعلمها الجميع، لذلك حرصت هيئة الهلال الأحمر على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل مئات الآلاف في 4 قارات، حيث تستفيد منه 12 دولة في آسيا، و26 دولة في أفريقيا، 8 دول في أوروبا، إلى جانب دولتين في أمريكا الجنوبية.

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