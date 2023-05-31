«إيدج» تختتم مشاركتها الناجحة بمعرض في ماليزيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، أسبوعاً ناجحاً للغاية، حيث شاركت لأول مرة في معرض ليما 2023 بماليزيا، أحد أكبر معارض الطيران والبحرية في آسيا.

وعرضت «إيدج» خلال الحدث مجموعة متميزة من المنتجات، ووقعت العديد من الاتفاقيات، وأطلقت قارباً بحرياً جديداً. وجاءت مشاركة «إيدج» في المعرض لتسلط الضوء على أهمية علاقتها الراسخة مع ماليزيا والجهات التي لها أسواق رئيسية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وبصفتها شريكاً إقليمياً ملتزماً، سجلت «إيدج» حضوراً بارزاً في الحدث الذي استمر على امتداد خمسة أيام، والذي حظي باهتمام كبير من الوفود الملكية وكبار الشخصيات المحلية والعالمية، إلى جانب العملاء المحتملين من جميع أنحاء العالم.

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