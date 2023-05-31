اختتام تمرين «الاتحاد الحديدي 19» بين القوات البرية والجيش الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، فعاليات التمرين الختامي المشترك «الاتحاد الحديدي 19» بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الجيش الأمريكي والذي نفذ على أرض الدولة بهدف تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية.

تضمن التمرين عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للوصول إلى الاحترافية، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الدفاع بدولة الإمارات والتي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

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