تبادل خبرات شرطية بين أبوظبي ودبي

المصدر: (دبي - البيان)

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اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي على أفضل الممارسات والخدمات، التي يقدمها مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عبر نظام طموح الإلكتروني، ضمن التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات.

والتقى المقدم أحمد محمد الرمحي نائب مدير إدارة التدريب بشرطة أبوظبي، والرائد عبدالله سالم الفلاحي مدير مركز إدارة المواهب الوفد الزائر، برئاسة الرائد حمدي عبدالله رئيس قسم المواهب بشرطة دبي، وقدم لهم شرحاً وافياً حول إنجازات مركز إدارة المواهب الاستراتيجية العلمية والعملية الشاملة، والجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة، وطبيعة العمل، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني لإدارة المواهب «طموح».

وأكد أن إنشاء مركز إدارة المواهب يأتي في سبيل تحقيق الأولوية الاستراتيجية «الاستخدام الأمثل للمواهب ورأس المال البشري». وتعرف الوفد خلال جولة تعريفية بمركز إدارة المواهب على إجراءات العمل والممارسات والخطط المتبعة والنجاحات، التي حققها المركز على المستوى المحلي والحكومي.

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