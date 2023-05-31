شرطة دبي تنظم لقاء مع شركاء مراكزها الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية «SPS» لقاء وورشة مشتركة مع مختلف شركائها، بهدف تعزيز وتفعيل التواصل، ونشر الوعي الأمني والخدمي، وإشراكهم في تعزيز الأمن والأمان، من خلال تسليط الضوء على أهمية التكامل في العمل، والذي من شأنه رفع مستوى وعي المجتمع، بشأن كيفية الحصول على مختلف الخدمات، التي تقدمها شرطة دبي في مراكزها الذكية.

وشارك في اللقاء ممثلون من عدد من الجهات، منها مجموعة طيران الإمارات، ومطارات دبي، ودافزا، وواحة دبي للسيليكون، وداماك، ودبي للاستثمار، وإكسبو، والمرابع العربية، والسيف، والخوانيج ووك، ووادي هب في حتا.

وأكد اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، أن مراكز الشرطة الذكية المتوزعة في مختلف المناطق في دبي أتاحت لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي، على مدار الساعة، واختصرت لهم الوقت والجهد.

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