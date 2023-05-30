طقس الإمارات غداً.. صحو وغائم جزئياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند الساعة 22:58، والجزر الأول عند الساعة 15:56، والجزر الثاني عند الساعة 05:44 .

بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 08:15، والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:32 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 80 25

دبي 43 27 85 25

الشارقة 43 26 80 25

عجمان 43 26 85 25

أم القيوين 44 26 80 30

رأس الخيمة 44 25 80 30

الفجيرة 42 29 65 20

العـين 44 28 55 15

ليوا 46 28 70 20

الرويس 44 28 70 30

السلع 43 27 75 25

دلـمـا 38 28 80 35

طنب الكبرى 42 28 75 25

طنب الصغرى 42 28 75 25

أبوموسى 42 29 75 30

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز