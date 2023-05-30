«اتصالات من إي آند» و«دو»: ملتزمون بتعويض المشتركين في حال توقف خدمة «بي إن سبورت»

المصدر: دبي - سامح الليثي – وائل اللبابيدي

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أعلن مشغلا الاتصالات بالدولة مواصلتهما التفاوض مع مجموعة "بي ان سبورت" بشأن استمرارية تقديم محتواها الترفيهي عبر باقات الإنترنت المنزلي المقدمة من قبل المشغلين لعملائهما في السوق المحلية بالإمارات، فيما أكدا قيامهما بإعلام المشتركين بشكل فوري بأي تحديث سيتم على الخدمة كنتيجة مباشرة للمفاوضات مع المجموعة القطرية، على أن يتم تعويض المشتركين ماديا عن أي إجراءات قد تتم بشأن إيقاف الخدمة خلال شهر يونيو المقبل، بما يحفظ حقوق العملاء.

وأوضحت شركة "اتصالات من إي اند" إخطار جميع عملائها المعنيين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بالموقف النهائي لخدمة مشاهدة قنوات "بي ان سبورت" الرياضية التي يجري التفاوض بشأنها حالياً.

وأكدت أنه في حال إلغاء الخدمة سيتم تلقائيا رفع القنوات من محتوى التلفاز الرقمي المقدم عبر اشتراكات إي لايف، فيما سيتم تخفيض فاتورة المشتركين طبقا لنوعية اشتراكاتهم، موضحة أن مشتركي الخدمة كجزء من الباقات المدمجة سيتلقون رسائل خاصة بقيمة الخصم من إجمالي مبلغ الاشتراك الشهري، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو، فيما ستتوقف الشركة عن تحصيل أي رسوم من مشتركي الخدمة بشكل منفصل مقابل التغيير في المحتوى.

ومن جهته قال متحدث رسمي باسم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" إن الشركة بدورها مستمرة في التفاوض مع مجموعة "بي ان سبورت" في الوقت الراهن، مشيراً إلى استمرار "دو" في بث قنوات المجموعة عبر خدماتها للإنترنت المنزلي وحتى تاريخ اليوم (الثلاثاء)، في ظل عدم إمكانية تأكيد استمرارية توافر الخدمة، مشدداً أن الشركة تحرص على إعلام مشتركيها بأي مستجدات بشأن الخدمات فور ورودها.

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