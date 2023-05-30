جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 7 كيلو جرام من "الماريجوانا"

المصدر: دبي - البيان

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أحبطت جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 7.06 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة جلبها مسافر آسيوي في حقيبة العفش، أحكم إخفائها داخل أكياس لنوع شهير من حبوب الإفطار للتمويه، حيث تم تسليم المسافر والمعلومات التي أدلى بها ومحضر الضبط والمادة المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بحقه، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتكثف جمارك دبي جهودها لحماية المجتمع عبر التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من أجل تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتنا حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المخدرات من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، حيث تقوم الدائرة بتزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش المتطورة ذات الإمكانيات الهائلة لاكتشاف المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وأضاف الكمالي: لدينا رؤية واستراتيجية واضحة لطرفي المعادلة من تسهيل إجراءات المسافرين، والالتزام الكامل لصد محاولات المهربين، حيث تولي جمارك دبي تسهيل حركة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي أهمية مضاعفة، ما يمنح انطباعاً مميزاً أن دبي عاصمة السياحة العالمية، وقِبلة السائحين، كما تقوم الدائرة بصفة مستمرة برفع كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لصقل مهاراتهم العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها بكفاءة عالية، حيث يجمع المفتشون بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المخدرات عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية لإمارة دبي إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المخدرات.

طرق

من جانبه كشف خالد أحمد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار رقم 1 أن طرق تهريب المخدرات تتعدد وتختلف، حيث يحاول المهربون التحايل على مفتشي الجمارك ، مشيراً إلى أن ضبطيات المخدرات بإدارة عمليات المسافرين تنوعت بين الإخفاء في الأحشاء، أو داخل مستحضرات التجميل، جوانب وقاع الحقائب، مزجها بالملابس، داخل حبوب الإفطار و أكياس البهارات المتنوعة وكذلك داخل الفاكهة الموسمية لزيادة التمويه وغيرها من الأساليب المختلفة التي يقدم عليها المهربون ، وفي هذه الواقعة التي قامت جمارك دبي بإحباط دخولها إلى الدولة ، نجح مفتشو الدائرة بإدارة عمليات المسافرين مبنى رقم 1 من ضبط مادة الماريجوانا المخدرة، جلبها مسافر من الجنسية الآسيوية ، كانت مخبأة داخل أكياس حبوب الإفطار لماركة شهيرة يصعب كشفها ، حيث تم الاشتباه بوجود مادة غريبة وغامقة داخل أكياس قد تكون مواد ممنوعة، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها.

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