سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وبحسب المرسوم يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة سعادة/ عبدالله سلطان محمد العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضوية كل من:

1- سعادة المهندس/ عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية.

2- سعادة/ عـفاف بنت إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

3- سعادة/ علي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية.

4- سعادة/ وليـد إبراهيم الصايـغ، مدير عام دائرة المالية المركزية.

5- سعادة/ عيسى سيـف بـن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

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