إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل من المخدرات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الوزارة وضعت ضمن خططها وأولوياتها الحالية إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.

وقال في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) إن وزارة الداخلية سبق وأن قامت بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، والذي يختص بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية وتعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة، وتشجيع المؤسسات المهنية على المساهمة المجتمعية.

وأفاد: أن وزارة الداخلية وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تضمنت استراتيجية تستهدف خفض الطلب على المخدرات من خلال الوقاية والتوعية والتأهيل والدمج المجتمعي، وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط المروجين والتجار.

وبين سموه بأن الوزارة أدخلت تحديثات على خطط مكافحة المخدرات لتقليص عدد متعاطي المخدرات الشباب من 15 إلى 35 سنة خلال العوام 2019 و2022، من خلال تكثيف ضبط مروجي المخدرات وتجار المخدرات، وحظر المواقع الالكترونية المروجة للمخدرات، وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري، وضبط متعاطي المخدرات.

كما أطلقت وزارة الداخلية خدمات استباقية من خلال حملة "شاركنا لنمنعها" حيث تهدف إلى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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